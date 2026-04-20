10:25, 20 апреля 2026Россия

В СПЧ назвали особенность теста по русскому языку для мигрантов

Член СПЧ Кабанов: Тест по русскому языку для мигрантов проще, чем для школьников
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Тест по русскому языку для мигрантов проще, чем для школьников. Такую особенность испытаний назвал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов. Его комментарий приводит «Абзац».

По мнению общественника, экзамен дается в облегченном варианте, поскольку из СНГ в Россию приезжают люди с относительно низким уровнем образования.

На сайте Федерального института педагогических измерений представлены примеры языковых тестов для взрослых мигрантов и их детей. Как утверждает «Абзац», сдать экзамен для получения патента проще, чем ребенку-иностранцу пройти во второй класс школы.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в российские школы начало действовать с 1 апреля нынешнего года.

28 октября 2025 года в Государственную Думу внесли законопроект, которым предлагается освободить от теста по русскому языку русскоговорящих детей иностранцев. Авторы инициативы указали, что данная мера не несет практического смысла.

