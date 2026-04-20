Врачи предостерегли от борьбы с раковыми клетками по рецепту Трампа

Онколог Гая: Газировка не влияет на развитие или лечение рака

Врач-онколог Энди Гая и врач общей практики Тони Баннерджи предостерегли от борьбы с раком по рецепту американского президента Дональда Трампа. Об опасности предложенного им способа они предупредили в интервью Daily Mirror.

Поводом для обсуждения стали слова Трампа о том, что газированные напитки якобы способны уничтожать раковые клетки. По словам Гая, подобные утверждения не имеют научной основы и могут вводить людей в заблуждение. «Очень сладкая или кислая среда может повреждать клетки в лаборатории, но это не значит, что напитки способны так же действовать в организме. Они могут вредить и здоровым клеткам», — подчеркнул он.

Врачи добавили, что уровень кислотности в теле строго контролируется, а употребление газировки не влияет на развитие или лечение онкологических заболеваний.

Баннерджи отметил, что распространение подобных идей усиливает проблему дезинформации, особенно когда их озвучивают публичные фигуры. По его словам, такие заявления могут казаться безобидной шуткой, но на практике могут привести к опасным последствиям, поскольку люди склонны воспринимать такие слова всерьез.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп любит стейки и фастфуд. По словам шеф-повара Белого дома Андре Раша, Трамп впал в зависимость от колы и давно отказался от воды.