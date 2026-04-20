15:53, 20 апреля 2026Россия

Жителей российского города попросили не выходить на улицу после удара ВСУ по порту

Краснодарский Роспотребнадзор попросил жителей не выходить на улицу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю попросило жителей не выходить на улицу после удара ВСУ по порту с нефтепродуктами в Туапсе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе призвали краснодарцев не открывать окна, больше пить, отказаться от курения, а также промывать глаза, нос и горло. При необходимости выхода на улицу, подчеркнули в ведомстве, нужно использовать маски и респираторы.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки в морском порту Туапсе произошло возгорание. Жертвой произошедшего стал мужчина. Еще один человек пострадал. Во всех школах курорта отменили занятия.

