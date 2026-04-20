Жителей российского города попросили не выходить на улицу после удара ВСУ по порту

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю попросило жителей не выходить на улицу после удара ВСУ по порту с нефтепродуктами в Туапсе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе призвали краснодарцев не открывать окна, больше пить, отказаться от курения, а также промывать глаза, нос и горло. При необходимости выхода на улицу, подчеркнули в ведомстве, нужно использовать маски и респираторы.
«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки в морском порту Туапсе произошло возгорание. Жертвой произошедшего стал мужчина. Еще один человек пострадал. Во всех школах курорта отменили занятия.