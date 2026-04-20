Бывший СССР
01:23, 20 апреля 2026

Жители Украины увидели необычное небесное явление

Жители Украины сообщают о метеоре или комете, пролетевшей на запад страны
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Политика страны»

Необычное небесное явление сняли на видео жители Украины. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Политика Страны».

На видео видна либо комета, либо метеорит, который пролетел с востока на запад страны. В публикации отмечается, что явление видели в Киеве, а также в Ровенской области.

До этого «космическая медуза» напугала жителей Финляндии, которые начали массово звонить в полицию. Однако это необычное световое явление было просто следом от ракеты-носителя «Союз-2.1б», которую запустили с космодрома Плесецк.

Ранее стало известно, что астероид Апофис, который также называют «Богом хаоса», смогут увидеть жители и гости России.

