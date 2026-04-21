Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

Пользовательница Reddit с ником Wide_Combination4605 рассказала, как опозорилась перед собственным начальником во время совместной командировки. Девушка и ее руководитель отправились в другой город на несколько дней и выполнили все рабочие задачи.

«Я, будучи молодой сотрудницей, впервые в жизни остановившейся в шикарном отеле за счет компании, делала то, что делает любой человек, когда у него есть собственный хороший номер. Я мастурбировала, смотря порно на телефоне. Делала это, наверное, каждый вечер перед сном», — призналась автор.

В последний день поездки девушка и ее начальник отправились на такси в аэропорт. Во время поездки она решила показать какие-то рабочие данные с экрана своего смартфона. Однако, загрузив браузер на глазах у руководителя, первым делом увидела главную страницу порносайта, которую она рассматривала накануне вечером.

«На всех превью были женщины с широко раздвинутыми ногами. Я даже не помню толком, что случилось дальше, но, кажется, я быстро убрала телефон, отвернулась и закрыла вкладку с порнографией, после чего продолжила показывать начальнику то, что и хотела показать изначально», — написала девушка.

Ни в тот день, ни в любой другой руководитель никак не прокомментировал эту ситуацию. Более того, девушка продолжает работать в той же компании под началом того же человека, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Однако не проходит и месяца, чтобы ее не передернуло от воспоминаний о том инциденте.

«Сколько лет пройдет, прежде чем я смогу посмеяться над этим, вместо того чтобы корить себя за то, что я не использовала режим инкогнито?» — задалась она риторическим вопросом.

