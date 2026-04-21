Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:51, 21 апреля 2026

Девушка примерила платье матери с выпускного 30-летней давности и прославилась

Алина Гостева
Кадр: skyewolfe222 / TikTok

Юзерша Шарлотта (фамилия неизвестна) с никнеймом @skyewolfe222 из США примерила наряд матери с выпускного 30-летней давности и прославилась в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах она предстала в облегающем темно-зеленом макси-платье с объемным растительным декором и отделкой из бусин. Также девушка уложила распущенные волосы волнами и взяла с собой миниатюрную черную сумку на цепочке. «Круг замкнулся», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 2,1 миллиона просмотров. «Оно такое милое, идеально сидит», «Вне времени», «Моя дочь тоже надела одно из моих платьев на выпускной бал. Для меня это было большой честью», «И я сохраню свое платье для дочери», — отметили юзеры.

Впоследствии по просьбам зрителей пользовательница также показала фото с выпускного родительницы.

Ранее в апреле блогерша Лиза Боззкриейт застилизовала брендовые вещи матери из нулевых и впечатлила россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok