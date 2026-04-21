Девушка примерила платье матери с выпускного 30-летней давности и прославилась

Юзерша Шарлотта (фамилия неизвестна) с никнеймом @skyewolfe222 из США примерила наряд матери с выпускного 30-летней давности и прославилась в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах она предстала в облегающем темно-зеленом макси-платье с объемным растительным декором и отделкой из бусин. Также девушка уложила распущенные волосы волнами и взяла с собой миниатюрную черную сумку на цепочке. «Круг замкнулся», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 2,1 миллиона просмотров. «Оно такое милое, идеально сидит», «Вне времени», «Моя дочь тоже надела одно из моих платьев на выпускной бал. Для меня это было большой честью», «И я сохраню свое платье для дочери», — отметили юзеры.

Впоследствии по просьбам зрителей пользовательница также показала фото с выпускного родительницы.

