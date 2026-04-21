ФАС заявила о недопустимости роста цен в период ограничений в работе аэропортов

ФАС: 42 российских аэропорта установили кулеры с бесплатной водой для пассажиров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, указав, что в период временных ограничений в работе аэропортов «может возникать краткосрочное повышение спроса на товары, гостиничные услуги и услуги общественного питания», отметила недопустимость необоснованного повышения цен в такие моменты. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Ограничения не должны приводить к необоснованному увеличению стоимости товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними», — подчеркнули в ФАС, пообещав в случае необходимости принимать меры реагирования. Соответствующую информацию донесли до крупнейших ассоциаций рестораторов и отельеров, уточнили в службе.

Там отметили, что в свете проведенных проверок в РФ было возбуждено четыре дела, а также вынесено одно предупреждение из-за цен, установленных в зонах аэропортов, в которые запрещено проходить со своими напитками. Рекомендации ведомства об установке в таких местах кулеров с бесплатной питьевой водой уже последовали 42 аэропорта.

Ранее стало известно, что ФАС направила в крупные торговые сети страны предупреждение о необходимости ответственного ценообразования накануне майских праздников.