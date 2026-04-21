Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:51, 21 апреля 2026Мир

В МИД рассказали об интересах Турции в прекращении террористических вылазок Украины

Грушко: Прекращение террористических вылазок Украины в интересах самой Турции
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Прекращение террористических вылазок Украины в интересах, прежде всего, самой Турции как крупного потребителя российского газа, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Турция является важным партнером России и серьезным региональным и международным игроком. «Прекращение террористических вылазок киевской военщины, прежде всего, отвечает интересам самой Турции как крупного потребителя российского газа», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что сотрудничество Турции и РФ в энергетической сфере носит стратегический характер.

Ранее в Кремле заявили, что Турция может предостеречь Киев от ударов по энергетической инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok