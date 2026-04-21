Грушко: Прекращение террористических вылазок Украины в интересах самой Турции

Прекращение террористических вылазок Украины в интересах, прежде всего, самой Турции как крупного потребителя российского газа, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Турция является важным партнером России и серьезным региональным и международным игроком. «Прекращение террористических вылазок киевской военщины, прежде всего, отвечает интересам самой Турции как крупного потребителя российского газа», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что сотрудничество Турции и РФ в энергетической сфере носит стратегический характер.

Ранее в Кремле заявили, что Турция может предостеречь Киев от ударов по энергетической инфраструктуре.