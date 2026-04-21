Голодный крокодил пробрался в ресторан отеля в Африке, напугал туристов и попал на видео

The Sun: Крокодил пробрался в ресторан отеля в Зимбабве

Голодный нильский крокодил пробрался в ресторан отеля Зимбабве, напугал туристов и попал на видео. Кадры публикует газета The Sun.

Инцидент произошел 17 апреля. Уточняется, что рептилия длиной в 3,6 метра смогла проникнуть в ресторан Amulonga при отеле Pride Khumbula. В гостинице отметили, что из-за близости дикой природы персонал обучен правильному обращению с животными.

Тем не менее гости отеля сильно испугались. На кадрах видно, как крокодил медленно ползет по полу, а затем забирается на барную стойку. Какое-то время он оставался неподвижным, а затем соскользнул обратно вниз и устроился на одном из диванов. На место вскоре прибыли эксперты из Управления парков и дикой природы страны Африки, им удалось схватить рептилию в бассейне и безопасным образом перенести до реки Замбези, куда хищника впоследствии выпустили.

