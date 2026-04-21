Губерниев рассказал о разводе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:46, 21 апреля 2026Спорт

Комментатор Губерниев рассказал, как разводился с Богословской
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями о разводе с чемпионкой мира по легкой атлетике Ольгой Богословской. Интервью доступно на странице Кристины Лекси во ВКонтакте.

Губерниев рассказал, что, когда отношения трещали по швам, Богословская сказала: «Убирайся!» Журналист пообещал забрать вещи после эфира, но вернулся в 2 ночи к горе собранных вещей, упакованных Богословской с сестрой Валентиной, и матери, капающей корвалол.

При этом Губерниев назвал расставание блестящим. По его мнению, у них был бурный брак, однако они сохранили теплые отношения. Комментатор добавил, что после развода продолжал работать вместе с Богословской. У них есть сын Михаил (2002 года рождения).

Губерниев — журналист и комментатор телеканала «Матч ТВ». Он активно освещает российский биатлон и высказывает свое мнение о скандалах вокруг сборной России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok