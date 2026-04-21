Губерниев рассказал о разводе

Комментатор Губерниев рассказал, как разводился с Богословской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями о разводе с чемпионкой мира по легкой атлетике Ольгой Богословской. Интервью доступно на странице Кристины Лекси во ВКонтакте.

Губерниев рассказал, что, когда отношения трещали по швам, Богословская сказала: «Убирайся!» Журналист пообещал забрать вещи после эфира, но вернулся в 2 ночи к горе собранных вещей, упакованных Богословской с сестрой Валентиной, и матери, капающей корвалол.

При этом Губерниев назвал расставание блестящим. По его мнению, у них был бурный брак, однако они сохранили теплые отношения. Комментатор добавил, что после развода продолжал работать вместе с Богословской. У них есть сын Михаил (2002 года рождения).

Губерниев — журналист и комментатор телеканала «Матч ТВ». Он активно освещает российский биатлон и высказывает свое мнение о скандалах вокруг сборной России.