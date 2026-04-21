Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:30, 21 апреля 2026Силовые структуры

Информацию о российских военных продали за семь тысяч рублей

Иркутский суд дал 13 лет мужчине за госизмену, он продал Киеву данные о ВС РФ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Иркутский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 34-летнего местного жителя за госизмену в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что в июле 2024 года иркутянин связался с представителем спецслужбы Украины и по его заданию собрал актуальные сведения о Вооруженных силах России. Мужчина продал информацию о российских военнослужащих иностранной разведке за семь тысяч рублей. Его действия нанесли вред безопасности Российской Федерации и создали реальную угрозу обороноспособности страны, отмечается в приговоре.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае за госизмену мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    В Европе решили поднять налоги с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok