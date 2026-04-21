Информацию о российских военных продали за семь тысяч рублей

Иркутский суд дал 13 лет мужчине за госизмену, он продал Киеву данные о ВС РФ

Иркутский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 34-летнего местного жителя за госизмену в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что в июле 2024 года иркутянин связался с представителем спецслужбы Украины и по его заданию собрал актуальные сведения о Вооруженных силах России. Мужчина продал информацию о российских военнослужащих иностранной разведке за семь тысяч рублей. Его действия нанесли вред безопасности Российской Федерации и создали реальную угрозу обороноспособности страны, отмечается в приговоре.

