19:46, 21 апреля 2026

Apple похоронит популярные компьютеры

TrendForce: Apple прекратит поддержку всех компьютеров Mac на Intel в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорация Apple в этом году окончательно похоронит свои компьютеры, оснащенные процессорами Intel. Об этом сообщает агентство TrendForce.

Источники выяснили, что операционная система (ОС) macOS 27, которая будет анонсирована летом, не будет поддерживать компьютеры на базе процессоров Intel. Таким образом, американская компания официально прекратит их поддержку — устройства не будут получать обновления ОС и новые функции.

В материале говорится, что Apple поместит все старые компьютеры в список End-of-Life (EOL). Причем в него попадут и сравнительно новые девайсы, вроде MacBook Pro 16, который вышел в 2019 году, или iMac, представленного в 2020-м.

Apple выпускала компьютеры на базе Intel до 2020 года включительно, а затем перешла на свои процессоры. При этом авторы отчета уточняют, что развитие экосистемы может замедлиться из-за производственных проблем, в том числе связанных с дефицитом памяти DRAM и NAND-накопителей. Из-за этого релиз новых чипов M6, M6 Pro и M6 Max, которые должны выйти в 2026 году, могут отложить до 2027-го.

Ранее известный инсайдер под ником Instant Digital предсказал, что iOS 27 не получат все устройства линейки iPhone 11. Смартфоны линейки появились в 2019 году.

