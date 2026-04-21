Легендарный iPhone похоронят

Instant Digital: iPhone 11 и iPhone SE 3 не получат обновления iOS 27

Корпорация Apple признает устаревшим iPhone 11 ближайшим летом. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

По информации специалиста, iOS 27, которую Apple представит летом, окажется без поддержки некоторых популярных смартфонов. К ним отнесли все устройства линейки iPhone 11, который вышел в 2019 году. Аппараты серии считаются легендарными в среде пользователей Apple: так, iPhone 11 Pro стал первым телефоном американского бренда с тремя камерами.

Таким образом, iOS 27 можно будет установить на все смартфоны Apple, начиная с iPhone 12, который появился в 2020-м. Также компания похоронит iPhone SE второго поколения, оставив недорогой аппарат без поддержки.

«Если это подтвердится, то это будет уже второй год подряд, когда Apple исключает несколько моделей iPhone из своего крупного обновления iOS», — отметили журналисты. Они напомнили, что в 2025 году вышла iOS 26 — апдейт не получил iPhone Xs. Обычно Apple анонсирует новую версию операционной системы (ОС) для iPhone и раскрывает список поддерживаемых устройств в июне на конференции WWDC.

