Иран прорвал блокаду США

13:24, 21 апреля 2026Мир

Tasnim: Иранский нефтяной танкер Silly City прорвал блокаду США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Cruz / File Photo / Reuters

Иранский нефтяной танкер Silly City при поддержке Военно-морских сил (ВМС) прорвал блокаду США и вошел в территориальные воды Исламской Республики. Об этом сообщает Tasnim.

«Несмотря на многочисленные предупреждения и угрозы со стороны военно-морской группы США, иранский танкер Silly City при оперативной поддержке ВМС (...) после прохождения Аравийского моря прошлой ночью вошел в территориальные воды Ирана и уже несколько часов находится в одной из якорных стоянок южных портов Ирана», — передает агентство заявление армейской пресс-службы.

20 апреля США захватили иранское судно Touska в Оманском заливе, которое пыталось прорвать блокаду. Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи заявил, что действия американской стороны являются агрессией и нарушением условий перемирия.

