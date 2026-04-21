13:05, 21 апреля 2026Наука и техника

«Калашников» отгрузил первую партию дымовых РДГ-У

«Калашников» отгрузил первую серийную партию гранат РДГ-У заказчику
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Концерн «Калашников» начал серийное производство новой унифицированной дымовой гранаты РДГ-У. Первую серийную партию изделий отгрузили государственному заказчику, сообщила пресс-служба производителя.

Ручная граната позволяет оперативно обеспечить маскировку отдельных бойцов, небольших подразделений и техники от прицельного огня противника. Запатентованное решение позволяет одновременно реализовывать взрывной и курящий принципы действия. Взрывная секция создает плотное облако дыма, а курящий состав подпитывает завесу потоком аэрозоля. Это обеспечивает увеличенную продолжительность и большую зону маскировки.

Граната весом не более 700 граммов получила корпус из прочного композиционного материала. Изделие можно применять при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов по Цельсию.

В январе «Известия» писали, что войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России начали применять наземные роботизированные платформы для постановки дымовых завес.

