Российских роботов направили на постановку дымовых завес

«Известия»: Российских роботов начали использовать для постановки дымовых завес

Российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали использовать наземных роботов для постановки дымовых завес. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

Опрошенные издание эксперты заметили, что использование робтов для постановки дымовых завес связано с изменившейся тактиков ведения наступательных действий. «Это крайне полезная инновация в свете тех боевых действий, которые ведутся именно сейчас на уровне отдельных боевых групп, состоящих буквально из нескольких человек», — заметил эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко.

Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что «за каждым бойцом из этих малых групп охотятся дроны», а «когда ставится дымовая завеса, атаковать становится сложно».

В декабре концерн «Калашников» сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) завершил поставки аэрозолеобразующих боеприпасов АОБ-05 по контракту 2025 года.

В мае компания рассказала, что приготовилась к серийному выпуску новой дымовой гранаты РДГ-У.