Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:07, 21 апреля 2026

Командира элитной бригады ВСУ отправили в отставку из-за провалов на фронте

Командира 14-й бригады ВСУ Лисецкого отправили в отставку из-за провалов
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир элитной 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Лисецкий был отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что Лисецкий, командир 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, руководил бригадой с августа 2023 года. Причиной его ухода стало недовольство его действиями.

«Лисецкий забирал пикапы с гумпомощью и продавал на теневом рынке. Вопросов к нему было много», — сказал информатор.

Ранее сообщалось, что Украина бросила в бой элитное подразделение на сложном участке боевых действий. Известно, что морскую пехоту задействовали на участке, где работает российская группировка войск «Центр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok