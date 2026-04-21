Командира элитной бригады ВСУ отправили в отставку из-за провалов на фронте

Командира 14-й бригады ВСУ Лисецкого отправили в отставку из-за провалов

Командир элитной 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Лисецкий был отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что Лисецкий, командир 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, руководил бригадой с августа 2023 года. Причиной его ухода стало недовольство его действиями.

«Лисецкий забирал пикапы с гумпомощью и продавал на теневом рынке. Вопросов к нему было много», — сказал информатор.

Ранее сообщалось, что Украина бросила в бой элитное подразделение на сложном участке боевых действий. Известно, что морскую пехоту задействовали на участке, где работает российская группировка войск «Центр».