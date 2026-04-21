14:11, 21 апреля 2026

ПСЖ признали лучшей командой 2025 года

Владислав Уткин
Фото: Jean Catuffe / Getty Images

Французский ПСЖ признали лучшей командой 2025 года по версии премии Laureus World Sports Awards. Об этом сообщает РИА НовостиРИА Новости.

В прошлом году парижане вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым выиграли шесть трофеев. Парижане стали победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, а также выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Ранее 27-летний россиянин не пропустил ни одного мяча в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и помог команде попасть в следующую стадию турнира. В полуфинале ПСЖ сыграет с «Баварией».

В текущем сезоне Сафонов провел 40 матчей в составе ПСЖ, в которых пропустил 20 мячей. На его счету 20 «сухих» игр.

