12:49, 21 апреля 2026Мир

Конфликт на Ближнем Востоке назвали фактором усиления России

Премьер Польши Туск заявил, что РФ выигрывает от конфликта на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Россия выигрывает от конфликта на Ближнем Востоке, а Украина ослабевает. C таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, его цитирует телеканал STVR.

«Фактом является то, что однозначным бенефициаром войны на Ближнем Востоке стали [президент России Владимир] Путин и Россия», — отметил глава польского правительства.

По словам Туска, Москва выигрывает от роста цен на энергоносители и разногласий в стане союзников по НАТО.

«Все это показывает, что эта война никому не приносит пользы и что ее скорейшее завершение в интересах всех нас», — резюмировал премьер.

Ранее стало известно, что Россия стала еще более популярной у иностранных туристов из-за кризиса на Ближнем Востоке.

