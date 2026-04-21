15:56, 21 апреля 2026

Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

Владислав Уткин
Савелий Коростелев. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лыжник Савелий Коростелев вспомнил победу Александра Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев. Его слова приводит РИА Новости.

Коростелев заявил, что отсутствие российских спортсменов на международных соревнованиях быстро забудется. «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежская команда пропустила половину этапов из-за COVID-19. Кто-то помнит это? Нет. Здесь то же самое, к сожалению», — сказал спортсмен.

Ранее Коростелев усомнился в способности Большунова выиграть золотую медаль на Олимпиаде-2026. Сам Коростелев остался по итогам Игр без наград.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. Ранее он назвал соревнования по лыжным гонкам в Милане цирком. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

