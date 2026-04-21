В способности Большунова выиграть хотя бы одно золото Олимпиады-2026 усомнились

Призер ОИ-2010 Панжинский заявил, что Большунов не выиграл бы на Олимпиаде-2026

Серебряный призер ОИ-2010 Александр Панжинский усомнился, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был бы способен выиграть хотя бы одно золото Олимпиады-2026. Его цитирует РИА Новости.

Панжинский допустил возможность попадания Большунова в тройку лучших на Играх в Милане и Кортина д`Ампеццо. «Честно, я не уверен, что Саша Большунов выиграл бы хоть одно золото на этих Играх. Да, медали были бы. Насчет золотых — не уверен», — сказал лыжник.

На Олимпиаде-2026 из российских лыжников соревновались Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Им не удалось завоевать медалей.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. Ранее он назвал соревнования по лыжным гонкам в Милане цирком. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).