Курс доллара упал ниже 75 рублей

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 74,59 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) в очередной раз понизило официальный курс доллара в России, на сей раз опустив его ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 22 апреля, составят примерно 74,59 рубля. Для сравнения, во вторник, 20 апреля, официальный курс доллара в России находился на уровне 75,24 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 65 копеек.

Рубль продолжает укрепляться к доллару на фоне снижения российского импорта, сокращения спроса на валюту и роста цен на нефть на фоне перебоев с поставками ближневосточного сырья из-за войны в Иране. Впрочем, ряд экспертов не видят ощутимой пользы от такой динамики для российской экономики.

Такого мнения, в частности, придерживается глава ВТБ Андрей Костин. При излишне крепком рубле, отмечал он, отечественные экспортеры недосчитываются части выручки, а федеральный бюджет недополучает поступлений с продаж энергоресурсов, что особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны. Более оптимальным вариантом руководитель финансовой организации называл коридор 90-100 рублей за доллар. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ способствует лишь дополнительному укреплению рубля, сетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.