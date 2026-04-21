В российском регионе автомобиль столкнулся с лосем и улетел в кювет

В Ярославской области автомобиль столкнулся с лосем и улетел в затопленный кювет

В Ярославской области произошло ДТП с участием лося. О произошедшем сообщает Telegram-канал «76.ru — Ярославль онлайн».

Иномарка с 71-летним водителем и двумя пассажирками 75 и 23 лет врезалась в выскочившего на дорогу лося в Угличском районе региона. Вследствие столкновения машина вылетела в затопленный кювет и колесами ушла под воду. В результате аварии пострадали все, кто находился в салоне. Им назначено амбулаторное лечение. У автомобиля смяло кузов, а также оказались разбиты бампер и стекла.

Ранее аналогичная авария произошла в Тверской области. На пассажирском сиденье в момент столкновения находилась первая вице-мисс России, участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» Ксения Александрова. Модель получила тяжелую черепно-мозговую травму, спасти девушку врачам не удалось.

В Омской области после столкновения с лосем машина выехала на встречную полосу и врезалась в иномарку. Не выжило четыре человека.