Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО и Евросоюза

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прекратить поддерживать страны Евросоюза и НАТО материальными и энергетическими ресурсами. Об этом пишет РИА Новости.

«ЕС и Великобритания — а мы воюем именно с ними, а не с Украиной — наладили массовое производство ракет и дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому мы больше не можем руководствоваться принципом "тут воюем, тут рыбу заворачивали"», — подчеркнул он.

Депутат призвал перестать поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов.

На фоне роста потерь и нехватки живой силы в ВСУ руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России.