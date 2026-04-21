Момент смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы попал на видео

Опубликовано видео момента смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

Момент смертельного ДТП с участием пяти автомобилей на Садовом кольце в центре Москвы попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Женщина за рулем Mercedes совершила столкновение с велосипедистом, после чего протаранила автомобиль такси и еще несколько транспортных средств. На кадры попал момент, как иномарка на большой скорости сносит несколько машин на трассе, а затем переворачивается.

Об аварии в центре столицы стало известно 21 апреля. Сообщалось, что водитель электровелосипеда получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирку автомобиля Mitsubishi довезли до больницы, но не спасли. По данным канала, еще три человека пострадали.

Ранее было заявлено о задержании предполагаемой виновницы аварии. Предварительно ей 29 лет, в момент аварии она была пьяна.