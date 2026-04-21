Мощное землетрясение произошло в Южной Америке

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Эквадоре зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,4. об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 74 километрах к северо-востоку от города Кито с населением 1,4 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 122 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее на побережье региона Санрику в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Местных жителей призвали срочно эвакуироваться из-за угрозы цунами высотой до трех метров.