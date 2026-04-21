08:44, 21 апреля 2026

Мощное землетрясение произошло в Южной Америке

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,4
Александра Качан (Редактор)

Фото: Vicente Gaibor Del Pino / Reuters

В Эквадоре зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,4. об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 74 километрах к северо-востоку от города Кито с населением 1,4 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 122 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее на побережье региона Санрику в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Местных жителей призвали срочно эвакуироваться из-за угрозы цунами высотой до трех метров.

    Последние новости

    Зеленский резко высказался об Уиткоффе и Кушнере

    Авианосец Gerald Ford побил рекорд

    Стало известно о смертельном ДТП с пятью машинами в центре Москвы

    Назван срок открытия моста между Россией и Северной Кореей

    Киев начал стягивание ВСУ к границе с Белоруссией

    Продажи подержанных автомобилей в России выросли

    Мощное землетрясение произошло в Южной Америке

    Трамп предупредил о предстоящем «долгом и трудном процессе» в Иране

    «Зеленоградский Чикатило» обнаружен в зоне СВО

    Москвичам назвали дату потепления

    Все новости
