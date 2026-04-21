Экономика
15:04, 21 апреля 2026

Мошенники начали разводить мировые судоходные компании на криптовалюту

Мошенники требуют от судоходных компаний криптовалюту якобы за проход Ормуза
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Телефонные мошенники стали рассылать мировым судоходным компаниям письма с предложением пропустить их корабли через Ормузский пролив. О новом способе обмана сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленники разводят перевозчиков, чьи суда застряли в районе Персидского залива. Они рассылают сообщения якобы от властей Ирана и требуют совершить взнос в биткоинах или стейблкоинах Tether, чтобы транспорт мог безпрепятстсвенно пройти Ормуз.

Как сообщили представители греческой фирмы Marisks, таких обращений было как минимум три, и все сообщения были написаны на иранском языке с ошибками. Источники допускают, что за подобными письмами стоят украинцы, которые сотрудничают с Израилем или пытаются заработать и дискредитировать Иран.

Ранее стало известно, что Иран обещает помогать проходу российских судов в Ормузском проливе. В заявлении российского МИД по итогам телефонной беседы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его иранского коллеги Аббаса Аракчи отметили, что исламская республика подтвердила готовность делать все от нее зависящее для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через упомянутую водную артерию.

