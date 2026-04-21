17:30, 21 апреля 2026

На Ближнем Востоке испугались энергетического доминирования Ирана

Reuters: Закрытие Ормуза может укрепить энергетическое доминирование Ирана
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

На Ближнем Востоке усиливаются тревожные настроения в контексте возможного укрепления доминирования Ирана над энергетическим снабжением всего региона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В случае провала мирных переговоров Ирана и США положение Тегерана в энергетической сфере может укрепиться, предупреждают представители региональных стран. Полный контроль над проливом Ормуз поспособствует усилению напряженности на Ближнем Востоке, полагают они.

Иран в этом случае сделает акцент на обеспечении стабильности поставок энергоресурсов на внешние рынки. Наиболее уязвимые в энергетической сфере страны при таком раскладе рискуют оказаться не у дел. «В конечном итоге Ормузский пролив станет красной линией», — констатировал один из собеседников агентства.

Ормузский пролив является ключевой на Ближнем Востоке логистической артерией. По этому маршруту до войны в Иране проходила пятая часть глобальных поставок нефти. В случае очередной эскалации в регионе этот пролив может оказаться полностью закрытым для прохода иностранных судов.

При худшем сценарии мировые цены на нефть могут превысить исторический максимум до конца этого года, предупредили аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs. Это может охладить мировой спрос на сырье и привести к резкому замедлению темпов роста глобальной экономики, резюмировали в Международном валютном фонде.

