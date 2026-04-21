На Украине суд ответил Тимошенко

ВАКС Украины отказал Тимошенко в удовлетворении ее жалобы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в удовлетворении жалобы. Об этом сообщает «Общественное».

Как сообщили корреспонденты издания, часть заседания прошла в закрытом режиме. В это время стороны слушали приобщенную к делу аудиозапись. После этого разбирательство продолжилось в открытом формате.

В ходе заседания сторона защиты настаивала на отмене подозрения в подкупе депутатов. Адвокат Тимошенко заявил, что на момент вручения документа собранные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) сведения были недостаточны. Суд счел эти аргументы недостаточными и отклонил жалобу.

Следователи антикоррупционных органов провели обыски в офисе «Батькивщины» в ночь на 14 января. В этот момент в помещении находилась Юлия Тимошенко. Сотрудники ведомства обнаружили там 40 тысяч долларов, а после разместили запись, на которой якобы обсуждался подкуп депутатов Верховной Рады.

В апреле НАБУ сообщило об окончании следствия по делу лидера «Батькивщины». По версии правоохранителей, она пыталась подкупить депутатов, чтобы они голосовали необходимым ей образом.