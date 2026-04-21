09:05, 21 апреля 2026Экономика

Россиянам рассказали о снижении цен на картофель

«Руспродсоюз» назвал картофель самым подешевевшим за год продуктом в России
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Самым подешевевшим за год продуктом питания в России стал картофель. Его стоимость в третью неделю апреля оказалась почти на треть (32,4 процента) ниже, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Руспродсоюза» сообщает РИА Новости.

Также в рейтинг самых подешевевших за 12 месяцев продуктов вошли капуста, свекла и лук — минус 29,3 процента, 20,1 процента и 17,9 процента соответственно.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что в период с 7 по 13 апреля инфляция в России полностью остановилась, хотя последние три недели фиксировался повышенный рост.

Тем не менее даже с учетом такого замедления инфляция с начала года по-прежнему остается выше, чем за последние десять лет. Такую динамику обеспечил беспрецедентно высокий показатель первых недель января, который обусловлен повышением с 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС) на десять процентов — с 20 до 22 процентов.

В 2024 году картофель стал самым подорожавшим продуктом. Его стоимость увеличилась на 92 процента. Тогда эксперты объясняли динамику низкой базой, потому что в 2023 и 2022 годах картофель, напротив, дешевел на 15,8 и 31,5 процента.

