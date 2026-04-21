Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 21 апреля 2026МирЭксклюзив

Названа главная мотивация Трампа в политике

Политолог Дудчак: Главная политика Трампа — искренняя любовь к деньгам
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вероятно, не все пошло по плану президента США Дональда Трампа, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху втянул американского лидера в конфликт глубже, чем предполагалось, считает политолог Александр Дудчак. Кроме того, в беседе с «Лентой.ру» он допустил вариант, что Трамп действует последовательно, а его главная политика — искренняя любовь к деньгам.

«Судя по событиям, которые повторялись уже не раз, президент и его окружение очень неплохо зарабатывают. Когда появляются сообщения о перемирии, фьючерсы идут вниз. Когда иранские суда, следующие в Иран или Китай, захватывают, цены снова взлетают. Таких эпизодов было как минимум три. Трамп в этом плане достаточно последователен», — заявил политолог.

Он также отметил, что потеря доверия министров США сейчас американского президента вряд ли волнует.

Дудчак предположил, что Трамп надеется виртуальными победами переломить общественное мнение и активно использует свое административное положение в личных целях.

Миротворцем Трамп называет исключительно сам себя, и некоторые вынуждены ему поддакивать. Но нормальные люди понимают, что настоящий миротворец не развязывает войны и не подливает масла в огонь

Александр Дудчакполитолог

Ранее сообщалось, что Трамп потерял доверие американских чиновников из-за своей непредсказуемости и непоследовательности в конфликте с Ираном. Отмечалось, что союзники не знают, чему верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет министров не знает, какова его стратегия или истинные намерения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok