Названа главная мотивация Трампа в политике

Политолог Дудчак: Главная политика Трампа — искренняя любовь к деньгам

Вероятно, не все пошло по плану президента США Дональда Трампа, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху втянул американского лидера в конфликт глубже, чем предполагалось, считает политолог Александр Дудчак. Кроме того, в беседе с «Лентой.ру» он допустил вариант, что Трамп действует последовательно, а его главная политика — искренняя любовь к деньгам.

«Судя по событиям, которые повторялись уже не раз, президент и его окружение очень неплохо зарабатывают. Когда появляются сообщения о перемирии, фьючерсы идут вниз. Когда иранские суда, следующие в Иран или Китай, захватывают, цены снова взлетают. Таких эпизодов было как минимум три. Трамп в этом плане достаточно последователен», — заявил политолог.

Он также отметил, что потеря доверия министров США сейчас американского президента вряд ли волнует.

Дудчак предположил, что Трамп надеется виртуальными победами переломить общественное мнение и активно использует свое административное положение в личных целях.

Миротворцем Трамп называет исключительно сам себя, и некоторые вынуждены ему поддакивать. Но нормальные люди понимают, что настоящий миротворец не развязывает войны и не подливает масла в огонь Александр Дудчак политолог

Ранее сообщалось, что Трамп потерял доверие американских чиновников из-за своей непредсказуемости и непоследовательности в конфликте с Ираном. Отмечалось, что союзники не знают, чему верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет министров не знает, какова его стратегия или истинные намерения.

