Названа сумма хранящихся под подушкой россиян сбережений

«Выберу.ру»: 29 % россиян имеют в запасе 30-50 тысяч рублей наличными

Почти треть (29 процентов) россиян хранят под подушкой 30-50 тысяч рублей наличными в качестве финансовой подушки безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В опросе приняли участие в общей сложности три тысячи совершеннолетних россиян. По итогам исследования выяснилось, что чуть больше четверти (26 процентов) респондентов хранят 50-100 тысяч рублей, а еще порядка пятой части (21 процент) наличными держат 100-150 тысяч. Более внушительные сбережения (свыше 150 тысяч рублей) хранят под подушкой только 9 процентов опрошенных. Наличный резерв менее 30 тысяч есть в распоряжении у 15 процентов участников опроса.

В целом россияне предпочитают хранить сбережения в основном на банковских счетах (46 процентов). Еще 27 процентов держат часть средств на вкладах, а другую часть — под подушкой. Чуть более десятой части (11 процентов) респондентов признались, что часть сбережений хранят на депозитах, часть — наличными в валюте. Пользоваться исключительно наличными привыкли только 4 процента опрошенных, заключили эксперты.

Ранее аналитики НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин» по итогам проведенного исследования сообщили, что каждый седьмой россиянин держит сбережения в наличных. При этом, как уточняли эксперты «Выберу.ру», значительная часть граждан психологически не готова использовать собственные сбережения даже в случае возникновения срочных трат. Участники рынка объяснили подобный поведенческий паттерн в том числе опытом 1990-х, когда финансовое положение ряда граждан резко ухудшилось. Часть россиян боится повторения кризиса с учетом сложившихся на внутреннем рынке реалий.