Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:44, 21 апреля 2026

Названа сумма хранящихся под подушкой россиян сбережений

«Выберу.ру»: 29 % россиян имеют в запасе 30-50 тысяч рублей наличными
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Почти треть (29 процентов) россиян хранят под подушкой 30-50 тысяч рублей наличными в качестве финансовой подушки безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В опросе приняли участие в общей сложности три тысячи совершеннолетних россиян. По итогам исследования выяснилось, что чуть больше четверти (26 процентов) респондентов хранят 50-100 тысяч рублей, а еще порядка пятой части (21 процент) наличными держат 100-150 тысяч. Более внушительные сбережения (свыше 150 тысяч рублей) хранят под подушкой только 9 процентов опрошенных. Наличный резерв менее 30 тысяч есть в распоряжении у 15 процентов участников опроса.

В целом россияне предпочитают хранить сбережения в основном на банковских счетах (46 процентов). Еще 27 процентов держат часть средств на вкладах, а другую часть — под подушкой. Чуть более десятой части (11 процентов) респондентов признались, что часть сбережений хранят на депозитах, часть — наличными в валюте. Пользоваться исключительно наличными привыкли только 4 процента опрошенных, заключили эксперты.

Ранее аналитики НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин» по итогам проведенного исследования сообщили, что каждый седьмой россиянин держит сбережения в наличных. При этом, как уточняли эксперты «Выберу.ру», значительная часть граждан психологически не готова использовать собственные сбережения даже в случае возникновения срочных трат. Участники рынка объяснили подобный поведенческий паттерн в том числе опытом 1990-х, когда финансовое положение ряда граждан резко ухудшилось. Часть россиян боится повторения кризиса с учетом сложившихся на внутреннем рынке реалий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok