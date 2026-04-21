00:22, 21 апреля 2026

Небензя прокомментировал пасхальное перемирие на Украине

Небензя: Пасхальное перемирие не является прологом к прекращению огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Reuters

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал пасхальное перемирие между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совета Безопасности ООН по Украине Небензя подчеркнул, что прошедшее пасхальное перемирие не может восприниматься как пролог к длительному прекращению огня. Он напомнил, что Москва выступает за урегулирование конфликта и устранение его первопричин.

В ночь с 12 на 13 апреля завершилось пасхальное перемирие между Россией и Украиной. По данным пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
