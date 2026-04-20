23:38, 20 апреля 2026Мир

Небензя заявил о нежелании простых украинцев воевать за коррупционное руководство

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Global Look Press

Простые украинцы не хотят воевать с Россией за руководство своей страны, погрязшее в коррупции. В связи с этим они дезертируют и дают отпор сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова передает ТАСС.

«Ситуация на Украине очень тяжелая. Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор военкомам, людоловам из ТЦК», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас военкомы в республике, по сути, похищают людей, пытаясь восполнить все более возрастающие потери Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК отлавливают украинцев на кладбищах и воруют еду с могил.

