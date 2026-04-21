Невеста оказалась в машине скорой помощи в день свадьбы по неожиданной причине

В Великобритании невесте пришлось вызывать скорую помощь во время свадьбы. Об этом сообщает The Sun.

3 апреля Даниэль Кроутер и ее возлюбленный Льюис Кроутер зарегистрировали брак и отправились праздновать это вместе с 40 гостями. Свадьба проходила отлично, и в один момент уставшая женщина села рядом с новоиспеченным мужем и отключилась. Льюис тщетно пытался привести любимую в чувства. Она ни на что не реагировала, поэтому он вызвал скорую помощь.

Женщину в бессознательном состоянии пришлось нести до машины парамедиков в свадебном платье. Врачи осмотрели ее и успокоили гостей. Оказалось, что молодая жена просто напилась до беспамятства и уснула. Ее не стали забирать в больницу и отвезли домой.

Утром Даниэль проснулась в недоумении: она не помнила, что произошло накануне. Выяснилось, что перед свадьбой невеста слишком переживала, поэтому ничего не съела. На празднике ей постоянно предлагали алкогольные коктейли, и она не стала отказываться. По словам Даниэль, ей стало плохо, потому что она пила натощак.

Хоть сначала женщине было стыдно, сейчас она думает, что этот инцидент не испортил свадьбу. Даниэль уверена: он оказался таким забавным, что сделал праздник запоминающимся не только для молодоженов, но и для всех гостей.

