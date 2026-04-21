Невеста сделала чистку перед свадьбой и попала в больницу

Невеста сделала уходовую процедуру перед свадьбой и попала в больницу. Ролик с осложнениями она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша с никнеймом di__mar_ рассказала, что посетила косметолога, однако столкнулась с непредвиденными последствиями. На размещенных кадрах она продемонстрировала кожу с ожогами и нагноениями по всему лицу.

По словам россиянки, после чистки лица и химического пилинга она стала испытывать сильнейшие боли. При этом она уточнила, что не выясняла, есть ли у специалиста реальное медобразование.

«Ситуация, сильно выбившая меня из колеи: вместо счастливой подготовки к свадьбе — адские боли, страх, слезы, полная изоляция от солнечных лучей. Все, что могу порекомендовать: не верьте на слово, что у "специалиста" есть медобразование, — просите прислать диплом», — призвала героиня ролика, подчеркнув, что лечилась в ожоговом отделении.

