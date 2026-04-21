Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции спецназа СБУ

Одесский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) официально подтвердил информацию о задержании своих сотрудников представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее заявление военкомата.

Представители ТЦК были задержаны спецназом СБУ в ходе погони с перестрелкой. Им предъявлены обвинения в вымогательстве.

«На данный момент подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК города Одессы», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что обеспечивают полное взаимодействие с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств.

В ТЦК призвали общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации, пообещав полную прозрачность и объективное расследование.

Ранее стало известно, что сотрудники Пересыпского районного территориального центра комплектования вымогали 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой. Пострадавший заранее обратился в СБУ, так как сотрудники ТЦК угрожали «принять» его, несмотря на все имеющиеся документы.

Мужчина сделал вид, что согласен на передачу денег, после чего началась спецоперация со стрельбой и погоней. При задержании у сотрудников ТЦК изъяли биты, кастеты и деньги.

