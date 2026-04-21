Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 21 апреля 2026

Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции спецназа СБУ
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Одесский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) официально подтвердил информацию о задержании своих сотрудников представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее заявление военкомата.

Представители ТЦК были задержаны спецназом СБУ в ходе погони с перестрелкой. Им предъявлены обвинения в вымогательстве.

«На данный момент подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК города Одессы», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что обеспечивают полное взаимодействие с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств.

В ТЦК призвали общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации, пообещав полную прозрачность и объективное расследование.

Ранее стало известно, что сотрудники Пересыпского районного территориального центра комплектования вымогали 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой. Пострадавший заранее обратился в СБУ, так как сотрудники ТЦК угрожали «принять» его, несмотря на все имеющиеся документы.

Мужчина сделал вид, что согласен на передачу денег, после чего началась спецоперация со стрельбой и погоней. При задержании у сотрудников ТЦК изъяли биты, кастеты и деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok