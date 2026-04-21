18:46, 21 апреля 2026

Под кроватью со спящей женщиной нашли живого дикого леопарда

В Индии дикий леопард проник в дом и спрятался под кроватью со спящей женщиной
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jeerawat Somsopin / Shutterstock / Fotodom

В городе Майсур, Индия, поймали дикого леопарда, который проник в дом и спрятался в спальне. Об этом сообщает The Hindu.

Первой хищника заметила домработница. Она нашла леопарда под кроватью, на которой спала 90-летняя женщина, и тут же сообщила об этом владельцу дома Сурешу и его жене Суджате. Спящая женщина была матерью Суреша.

Суджата осторожно вошла в комнату, разбудила свекровь и вывела ее в коридор. После этого Суреш запер дверь и вызвал сотрудников лесного департамента. Они усыпили леопарда транквилизаторами, накрыли сетью и вынесли из дома. Операция прошла успешно.

Ветеринары определили, что хищнику около трех-четырех лет. Его вес составлял примерно 40-45 килограммов. Предполагается, что леопард спустился с близлежащих холмов и зашел в дом через парадный вход, который был открыт рано утром. Его признали абсолютно здоровым и скоро выпустят обратно в лес.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне леопард набросился на новорожденную девочку, спавшую во дворе, и утащил ее в зубах. Хоть девочку и смогли забрать у хищника, он успел смертельно ее ранить.

