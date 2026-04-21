Полковник назвал срок взятия под контроль Славянска и Краматорска

Полковник Матвийчук: На штурм Славянска и Краматорска уйдет около двух месяцев

Противник имеет все возможности, опираясь на географические и промышленные объекты, усиливать свою оборону, поэтому на взятие под контроль Краматорска и Славянска уйдет около двух месяцев, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Генштабе заявили, что Вооруженные силы (ВС) России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и 7 километрах от окраин Краматорска. Уточняется, что к упомянутым городам приближаются бойцы российской группировки войск «Юг».

«Эти города очень урбанизированные и промышленно развитые. Это такая цепь агломераций — шахты, выработки, подземные сооружения, достаточно пересеченная местность, ряд мелких речушек, прудов, затонов. Нам придется, по всей видимости, применять опыт взятия такого города, как Мариуполь, потому что противник в полной мере будет использовать подземные коммуникации», — рассказал Матвийчук.

Он напомнил, что Краматорск и Славянск — второй армейский оборонительный рубеж группировки Украины на южном направлении. Бои за эти города, по его мнению, будут сравнимы с взятием под контроль Угледара и Авдеевки. При этом, подчеркнул полковник, ВС России будут не штурмовать, а делить территории на участки, постепенно сужая кольцо окружения с точки зрения их вклинения или разгрома.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин утверждал, что главной целью российских военных на весну и лето 2026 года станет взятие под контроль Славянска и Краматорска. «Сюда будут направлены значительные силы», — анонсировал он.