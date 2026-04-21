Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 21 апреля 2026

Полковник назвал срок взятия под контроль Славянска и Краматорска

Юлия Сычева
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Противник имеет все возможности, опираясь на географические и промышленные объекты, усиливать свою оборону, поэтому на взятие под контроль Краматорска и Славянска уйдет около двух месяцев, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Генштабе заявили, что Вооруженные силы (ВС) России находятся в 12 километрах от окраин Славянска и 7 километрах от окраин Краматорска. Уточняется, что к упомянутым городам приближаются бойцы российской группировки войск «Юг».

«Эти города очень урбанизированные и промышленно развитые. Это такая цепь агломераций — шахты, выработки, подземные сооружения, достаточно пересеченная местность, ряд мелких речушек, прудов, затонов. Нам придется, по всей видимости, применять опыт взятия такого города, как Мариуполь, потому что противник в полной мере будет использовать подземные коммуникации», — рассказал Матвийчук.

Он напомнил, что Краматорск и Славянск — второй армейский оборонительный рубеж группировки Украины на южном направлении. Бои за эти города, по его мнению, будут сравнимы с взятием под контроль Угледара и Авдеевки. При этом, подчеркнул полковник, ВС России будут не штурмовать, а делить территории на участки, постепенно сужая кольцо окружения с точки зрения их вклинения или разгрома.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин утверждал, что главной целью российских военных на весну и лето 2026 года станет взятие под контроль Славянска и Краматорска. «Сюда будут направлены значительные силы», — анонсировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok