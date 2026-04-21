Популярный российский блогер проплыл подо льдом Байкала без снаряжения

Популярный российский блогер Михаил Литвин проплыл 50 метров подо льдом Байкала без снаряжения. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

26-летний инфлюэнсер совершил заплыв в районе острова Ольхон еще в середине марта. Тогда температура составляла 20 градусов мороза, и бушевал сильный ветер. Литвин погрузился в ледяную воду без ласт, гидрокостюма и кислородного баллона. Единственным ориентиром для него служил трос, натянутый между двумя майнами.

По словам блогера, на экстремальный поступок его подтолкнул личный опыт. Несколько лет назад ему удалось продержаться семь минут под водой в бассейне на Бали. «Я начал думать, как этот навык переродить во что-то безумное? Испытать себя в таких условиях, к которым люди готовятся годами», — рассказал знаменитость.

К испытанию Литвин готовился несколько дней. До заплыва он провел несколько тренировок с чемпионом мира по фридайвингу Алексеем Молчановым.

Ранее сообщалось, что российский параспортсмен Рустам Набиев начал подъем на самую высокую гору планеты.