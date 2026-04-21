19:47, 21 апреля 2026

Популярный российский блогер проплыл подо льдом Байкала без снаряжения

Блогер Михаил Литвин проплыл 50 метров подо льдом Байкала без снаряжения
Мария Винар

Фото: @mikhail_litvin

Популярный российский блогер Михаил Литвин проплыл 50 метров подо льдом Байкала без снаряжения. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

26-летний инфлюэнсер совершил заплыв в районе острова Ольхон еще в середине марта. Тогда температура составляла 20 градусов мороза, и бушевал сильный ветер. Литвин погрузился в ледяную воду без ласт, гидрокостюма и кислородного баллона. Единственным ориентиром для него служил трос, натянутый между двумя майнами.

По словам блогера, на экстремальный поступок его подтолкнул личный опыт. Несколько лет назад ему удалось продержаться семь минут под водой в бассейне на Бали. «Я начал думать, как этот навык переродить во что-то безумное? Испытать себя в таких условиях, к которым люди готовятся годами», — рассказал знаменитость.

К испытанию Литвин готовился несколько дней. До заплыва он провел несколько тренировок с чемпионом мира по фридайвингу Алексеем Молчановым.

Ранее сообщалось, что российский параспортсмен Рустам Набиев начал подъем на самую высокую гору планеты.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Популярный российский блогер проплыл подо льдом Байкала без снаряжения

    В войне с Ираном увидели угрозу для рынка презервативов

    В Москве дали старт строительству новых энергоблоков на городских ТЭЦ

    Шойгу назвал ответственных за блокаду Приднестровья

    Apple похоронит популярные компьютеры

    Рианна впервые показала семимесячную дочь на обложке глянца

    Суд определил судьбу виновницы смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

    Новый раунд переговоров США и Ирана оказался под угрозой

    Музей русского импрессионизма проведет выставки в российских городах

    Все новости
