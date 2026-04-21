Посол России раскрыл переломный момент внутри НАТО

Посол России Гончар: Гренландский кризис стал переломным моментом для НАТО

Притязания США на Гренландию стали переломным моментом для НАТО. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, передает ТАСС.

По словам дипломата, напряженность между США и их европейскими союзниками по альянсу возникла после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, который потребовал от них увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. При этом, как отметил посол, европейские страны НАТО «продолжали терпеть тычки и унижения» со стороны США.

«Переломным моментом стал гренландский кризис», — подчеркнул Гончар, добавив, что Трамп в этот момент «покусился на святое».

Ранее американский лидер заявил, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание США контролировать Гренландию.