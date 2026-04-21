20:31, 21 апреля 2026Россия

Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

«Рыбарь»: Позиции ВС России расположены на самой высокой точке в Сумской области
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли самую высокую точку в приграничной Сумской области. Подробности о боях возле российско-украинской границы сообщили в военно-аналитическом центре Telegram-канала «Рыбарь».

«Подконтрольные ВС РФ позиции на рубеже Покровка — Грабовское расположены на самой высокой точке в Сумской области, что позволяет контролировать передвижения транспорта и техники противника на десятки километров», — уточнили в публикации.

Также отмечается, что штурмовики группировки «Север» пытаются оттеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций в лесах Большой и Горьковский, однако на данный момент продвижение затрудняют беспилотники противника.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются сдержать наступление российских войск на сумском направлении, в приграничье идут тяжелые бои. Отмечается, что в случае удачного прорыва российских подразделений под угрозой для Украины окажется город Сумы.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
