Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

«Рыбарь»: Позиции ВС России расположены на самой высокой точке в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России заняли самую высокую точку в приграничной Сумской области. Подробности о боях возле российско-украинской границы сообщили в военно-аналитическом центре Telegram-канала «Рыбарь».

«Подконтрольные ВС РФ позиции на рубеже Покровка — Грабовское расположены на самой высокой точке в Сумской области, что позволяет контролировать передвижения транспорта и техники противника на десятки километров», — уточнили в публикации.

Также отмечается, что штурмовики группировки «Север» пытаются оттеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций в лесах Большой и Горьковский, однако на данный момент продвижение затрудняют беспилотники противника.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются сдержать наступление российских войск на сумском направлении, в приграничье идут тяжелые бои. Отмечается, что в случае удачного прорыва российских подразделений под угрозой для Украины окажется город Сумы.