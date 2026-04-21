01:10, 21 апреля 2026

При аварии на Садовом кольце в Москве погиб велосипедист

Марина Совина
Фото: Наталья Селиверстовав / РИА Новости

Велосипедист погиб в результате столкновения с автомобилем BMW на Садовом кольце, водитель и пассажир иномарки доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщило ГУ МВД по городу Москве в канале в Max.

На улице Садовая-Черногрязская улица в районе дома номер 13 водитель автомобиля BMW сначала столкнулся с велосипедистом, после чего въехал в зону дорожных работ и задел еще четыре транспортных средства.

«В результате аварии велосипедист погиб, а водитель и пассажир BMW доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

Ранее на севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. ДТП произошло в районе Зеленоградской улицы в Москве. Водитель «газели» наехал на стоявший из-за технической неисправности легковой автомобиль.

