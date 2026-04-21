Прибыль одной из крупнейших металлургических компаний России упала в 370 раз

Прибыль «Северстали» по МСФО за первый квартал упала с 21 млрд до 57 млн рублей

По итогам первого квартала чистая прибыль «Северстали», одной из крупнейших компаний металлургической отрасли России, упала в 370 раз — с 21,07 миллиарда рублей до 57 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете производителя по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).

Выручка за указанный период упала на 19 процентов, до 145 миллиардов рублей, а EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) — на 54 процента, до 17,94 миллиарда.

В компании объяснили, что к таким результатам привело падение цен на продукты металлургии и рост доли полуфабрикатов в портфеле продаж. Выпуск стали сократился на четыре процента, а чугуна — на один процент.

На фоне отрицательного потока и в целях сохранения финансовой устойчивости «Северсталь» решила не выплачивать дивиденды за первый квартал. Такое решение, подчеркнули в производителе, позволит завершить ключевые проекты.

Ранее сообщалось, что Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), крупнейший в России производитель ферросплавов, национализированный в 2024 году и находящийся под управлением Росимущества, с 1 апреля на три месяца частично приостановил работу из-за падения спроса на свою продукцию.