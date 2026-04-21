Путин рассказал про размышления Киева о победе России

Путин: В Киеве думают, как оформлять ситуацию с победой России

Украинские власти думают, как оформлять ситуацию с победой России в конфликте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов, передает ТАСС.

«Там просто думают, как это все оформить. Посмотрим. Тем не менее боевые действия всегда — это вещь чрезвычайно сложная, опасная. И мы знаем, чем все закончится», — сказал он, отвечая на фразу «победа будет за нами», сказанную одним из участников мероприятия.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона не планирует делать публичных заявлений насчет окончания конфликта, а будет стремиться к реализации поставленных целей и задач.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил свой отказ вывести войска из Донбасса. Он назвал такой исход стратегическим поражением и подчеркнул, что в регионе построены фортификации, без которых Вооруженные силы Украины станут слабее.