22:18, 20 апреля 2026

Зеленский объяснил отказ выводить ВСУ из Донбасса

Зеленский: Вывод ВСУ из Донбасса станет стратегическим проигрышем для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский интервью журналистке ICTV Оксане Соколовой объяснил отказ выводить ВСУ из Донбасса.

«Понимаете, это выглядит как без нас договорились. Вопрос по безопасности номер один. Мы выходим из Донбасса, они так хотят», — сказал политик.

По мнению президента, это стратегически станет проигрышем для Вооруженных сил Украины. Он добавил, что в Донбассе построены фортификационные сооружения и защитные линии, поэтому Украина точно станет слабее, если выйдет оттуда.

Зеленский также отказался считать американского лидера Дональда Трампа гарантией мира на Украине. «Трамп не может быть гарантией мира на Украине. Президент Трамп — еще на два с половиной года. А что потом будем делать?» — задался вопросом политик.

Ранее украинский лидер заявил, что Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта.

