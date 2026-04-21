Путин заявил о планах врагов России

Путин: Враги думают, как оформить тот факт, что победа будет за Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что в планах врагов обдумать и оформить тот факт, что победа будет за Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Об итогах специальной военной операции (СВО) на Украине Путин высказался одной фразой: «Мы знаем, чем все это закончится». Он также подчеркнул, что Москва не станет делать никаких публичных заявлений, а продолжит реализовывать те цели и задачи, которые были поставлены.

«Там просто думают, как это все оформить. Ну, посмотрим. Тем не менее, боевые действия всегда — это вещь чрезвычайно сложная, опасная», — заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия достигнет целей СВО только благодаря сплоченности. «Сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе», — говорил президент.