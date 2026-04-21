Раскрыт обсуждавшийся на переговорах по Украине способ решения «территориального вопроса»

NYT: На переговорах по Украине обсуждали введение модели Монако для Донбасса

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине стороны обсуждали введение «модели Монако» в подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Журналисты уточнили, что на территории Донбасса предлагалось создать полуавтономное микрогосударство, имеющее статус офшорной экономической зоны. Название проекта же отсылает к одноименному городу-государству, расположенному на французском побережье Средиземного моря.

Как сообщил изданию знакомый с украинской переговорной стратегией источник, формулировка «модель Монако» фигурировала в проектах документов по урегулированию конфликта.

Газета также сообщила, что Киев предлагал назвать подконтрольную Киеву часть Донбасса «Доннилендом». По данным NYT, изначально предложение исходило от одного из переговорщиков и несло шуточный характер.