Бывший СССР
18:14, 21 апреля 2026

Раскрыт обсуждавшийся на переговорах по Украине способ решения «территориального вопроса»

NYT: На переговорах по Украине обсуждали введение модели Монако для Донбасса
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине стороны обсуждали введение «модели Монако» в подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Журналисты уточнили, что на территории Донбасса предлагалось создать полуавтономное микрогосударство, имеющее статус офшорной экономической зоны. Название проекта же отсылает к одноименному городу-государству, расположенному на французском побережье Средиземного моря.

Как сообщил изданию знакомый с украинской переговорной стратегией источник, формулировка «модель Монако» фигурировала в проектах документов по урегулированию конфликта.

Газета также сообщила, что Киев предлагал назвать подконтрольную Киеву часть Донбасса «Доннилендом». По данным NYT, изначально предложение исходило от одного из переговорщиков и несло шуточный характер.

    Раскрыт обсуждавшийся на переговорах по Украине способ решения «территориального вопроса»

    Названы лучшие продукты Apple при Куке

    Россиянин одной фразой рассмешил плачущую из-за неудачной стрижки жену

    Сын Плющенко объяснил отказ называть фигуриста отцом

    На производителя российского дженерика против рака молочной железы «Промомед» подали в суд

    Военный эксперт высказался о необходимом размере безопасной зоны с Украиной

    На части трасс в Москве перекрыли движение

    Бывший ведущий Первого канала дал два совета эмигрантам

    В США заявили, что два передовых российских самолета находятся на грани исчезновения. Что на это ответили в Госдуме?

    Курс доллара упал ниже 75 рублей

    Все новости
