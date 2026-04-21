Раскрыта новая цель США в войне с Ираном

ТAC: Иран заставил США изменить цель войны и восстановить довоенный статус-кво

Иран вынудил США изменить стратегические цели военной операции. С таким мнением выступил журнал The American Conservative (ТAC).

В публикации ТAC отмечается, что после того, как Иран пережил первоначальное наступление, у США появилась новая цель операции — снова отрыть Ормузский пролив. «Отступление от прежних планов примечательно и трагично», — отметил автор статьи.

Происходящее означает, что США отказались от идеи господства на Ближнем Востоке и теперь хотят восстановить довоенный статус-кво.

Ранее сообщалось, что Иран согласился на второй тур переговоров с США. Известно, что в Исламабад направится американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.