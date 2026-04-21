Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:09, 21 апреля 2026

Раскрыта стоимость смертельного восхождения туристов на гору в Бурятии

Туристы могли заплатить за восхождение на гору в Бурятии до 25 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Марина Перцева / Wikimedia

Группа туристов из 15 человек могла заплатить за восхождение на высочайшую вершину Саян — Мунку-Сардык в Бурятии — от 18 до 25 тысяч рублей. Стоимость смертельного похода в горы раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, группу вел 38-летний инструктор Виктор Д., который готовился к покорению вершины высотой 3,4 тысячи метров целый месяц. Он не пил алкоголь, участвовал в марафонах по бегу, отжимался в планке, ходил в спортзал, занимался йогой и медитацией. Последний поход у мужчины был 10 марта — тогда он поднимался на хребет в системе Западного Саяна Борус с высшей точкой 2,3 тысячи метров.

Материалы по теме:
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

Как пишет Telegram-канал, среди участников похода были также основатель турагентства Сергей Т. и исполнительный директор фирмы Валерия Л. Альпинистов встретили на вокзале Иркутска и повезли в поселок Монды, из которого они вышли в горы 18 апреля. Изначально туристы планировали вернуться 22 апреля, но у них возникли проблемы.

По предварительным данным, у группы оборвалась связка, и трое человек получили травмы. Когда другие участники похода ушли за помощью, пострадавшие не пережили холод — температура упала до минус десяти градусов, начался мокрый снег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok